Fenerbahçe'de kritik toplantı: Ali Koç, Emre Belözoğlu, Erol Bulut...
Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe'de basketbol takımının maçına futbol takımının idari kadrosu adeta çıkarma yaptı. Başkan Ali Koç, Anadolu Efes maçından sonra locasında kurmaylarıyla toplantı yaptı.
Fenerbahçe Euroleague maçında Anadolu Efes'e mağlup oldu ancak karşılaşma sonrası Trabzonspor maçı toplantısı geceye damga vurdu. Başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut Efes maçının ardından Koç'un locasında toplantı yaptılar.
Selçuk Şahin ve Volkan Ballı'nın da bulunduğu toplantıda Trabzonspor maçı masaya yatırıldı.
Haber ve fotoğraf Murat Akbaş