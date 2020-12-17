Fenerbahçe’de Yeni Malatyaspor maçındaki oyun ve 3-0’lık mağlubiyetin ardından durum tespitine geçildi. Samandıra’da bu konuyla ilgili sportif direktör Emre Belözoğlu, teknik heyet ve futbolcuların katıldığı toplantılar yapıldı.

Bu çerçevede takımın etkisizliğinin futbolun içinde bir unsur olduğu vurgusu yapıldı ancak takımın gerekli mücadeleyi ortaya koymamasından yakınıldı. Ne olursa olsun takımın bu mücadeleyi sergilemesi gerektiği ifade edildi. Bazı maçların oyun ve taktikle bazı maçların da mücadele ile kazanılacağı belirtildi.

Bu nedenle mücadele etmemenin bir açıklamasının olmayacağı ve benzer bir durumun tekrarlanmaması istendi. Son düdük çalana kadar takımın maçı hiçbir şekilde bırakmaması istendi. Sarı-lacivertli takımda artık oyun ikinci planda, teknik heyet öncelikle sonuç odaklı hareket ediyor.

Sonuç odaklı futbol

Takım maç kaybettiğinde kırılganlık tekrar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla artık taktiklerde maçı kazandıracak etkenler ön plana çıkıyor. Erol Bulut’un takıma oynatmak istediği ideal oyunun, sonuç alınmadan takıma oturtulması zor gözüküyor.

Bu nedenle olumlu sonuçlarla beraber takımın önce özgüveninin yükselmesi ve ardından kademeli olarak ideal oyunun sahaya yansıması hedefleniyor. (Skorer)