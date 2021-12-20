Süper Lig 'in 17. haftası tamamlanırken Fenerbahçe , 28 puan 6 averaj ile 5. sırada yer alıyor.

Sarı lacivertliler dün oynanan ve 2-2 tamamlanan derbi sonrası lider Trabzonspor 'un 14 puan gerisinde kaldı. Sezona iyi başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk sekiz haftasında sadece 5 puan kaybederken (6G 1B 1M), daha sonraki dokuz maçta 18 puan bıraktı (2G 3B 4M).

Kötü gidişatın devam etmesi tepkilere yol açarken Fenerbahçeli taraftarlar mücadelenin son dakikalarında başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti. Tribünlerin bu protestosu uzun süre devam etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda 25 puanla 10. sırada yer alan Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.