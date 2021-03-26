Fenerbahçe'de koronavirüs vakaları artıyor
Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe'de Beşiktaş maçından sonra koronavirüs vakaları artmaya başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyetten 1, idari personelden 1 olmak üzere toplam 2 profesyonel çalışanda testlerin pozitif çıktığı belirtildi.
Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yaşanan vakalar nedeniyle bugün tüm oyuncularımıza ve teknik heyete yapılan PCR testleri neticesinde; teknik heyetten 1, idari personelden 1 olmak üzere toplam 2 profesyonelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır."
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçından sonra yapılan açıklamalarda toplamda 5 futbolcunun da koronavirüse yakalandığı belirtilmişti. Futbolcular, yöneticiler ve çalışanlar son olarak İrfan Can Kahveci'nin düğününe katılmışlardı.