Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan vakalar nedeniyle bugün tüm oyuncularımıza ve teknik heyete yapılan PCR testleri neticesinde; teknik heyetten 1, idari personelden 1 olmak üzere toplam 2 profesyonelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır."

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçından sonra yapılan açıklamalarda toplamda 5 futbolcunun da koronavirüse yakalandığı belirtilmişti. Futbolcular, yöneticiler ve çalışanlar son olarak İrfan Can Kahveci'nin düğününe katılmışlardı.







