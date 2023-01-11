13 Ocak 2021.... Türk futbolunun Arda Güler'le tanıştığı gün. Eğer altyapıları çok yakından takip etmiyorsanız Arda Güler ismini ilk kez o gün duydunuz. Hatta duymamış bile olabilirsiniz... Çünkü Fenerbahçe sessiz sedasız bir şekilde 16 yaşındaki altyapı futbolcusuna o gün ilk kez profesyonel sözleşme imzalatmıştı.

Sinyaller imzada verilmişti

Ancak genç oyuncunun büyük bir potansiyel olduğunun sinyalleri aslında o gün gösterilmişti. 16 yaşında minik bir çocuk diyebileceğimiz Arda'nın imza törenine yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, dönemin sportif direktörü Emre Belözoğlu, dönemin idari koordinatörü Selçuk Şahin, futbol akademi genel koordinatörü Tahir Karapınar ve genç futbolcunun ebeveynleri Ümit ile Serap Güler katılmıştı.

İlk kez Pereira oynattı

O sezon genç oyuncu A takımda hiç şans bulamadı. Fenerbahçe'ye kazandırdığı oyuncularla anılan Vitor Pereira, Arda Güler'i 2021-2022 sezonunun ilk maçı olan Avrupa Ligi elemesi mücadelesinde Helsinki karşısında ilk kez oynattı. Oyun görüşü, top kontrolü ve paslarıyla dikkat çeken 17 yaşındaki futbolcu ilk maçında klasını gösterdi, kendisini tanıttı. 24 dakika sahada kalan genç yıldız kısa sürede kendisine 'topçu' dedirtmişti. 19 Ağustos 2021'de ilk kez A takımla sahaya çıkan Arda 26 Ağustos'taki rövanşta da 17 dakika sahada kalmıştı. Fenerbahçe de ilk maçı 1-0, rövanşı deplasmanda 5-2 kazanarak tur atlamıştı. Üstelik iki maçın arasında 22 Ağustos'ta oynanan Antalya sınavında da Pereira yine Arda'yı 3 dakika da olsa sahaya atmış ve Süper Lig'de de Avrupa'da da Arda'dan yararlanacağının mesajını vermişti.





Her an herkesi heyecanlandırdı

Ancak daha sonra A takımdan çok U19 Ligi'nde oynayan ve A takım moraliyle gelişimine devam eden başarılı orta saha 15. haftadaki Rizespor karşılaşmasında sadece 2 dakika Kadıköy'de taraftarı önünde oynadı. 2 hafta sonra 2-2'lik beraberliğin çıktı Beşiktaş derbisinin ardından teknik direktör Vitor Pereira'yla yollar ayrıldı, Arda sakatlandı derken, genç yıldız adayı için aslında oldukça kötü bir tablo ortaya çıktı. Ancak o sakatlıktan daha güçlü döndü, yeteneğiyle İsmail Kartal'dan da formayı aldı. Üstelik o yarışmacı takımın içinde 17 yaşında bir çocuk olarak... Kimi maç 6, kimi maç 66 dakika oynadı. Fakat sahada olduğu her an sadece Fenerbahçe taraftarını değil, Türk futbolseverleri heyecanlandırdı. Geleceğe yönelik hayaller kurdurdu ve son haftalarda çıkışa geçip ligi 2. bitiren İsmail Kartal'lı Fenerbahçe'nin umut ışığı oldu.

Efsanelerin forması '10' artık Arda'nın

Sezon sona erdi, yeni sezonda Jorge Jesus gibi çok deneyimli bir teknik adam takımın başına geldi. Bu duruma herhalde en çok Arda Güler sevindi! Çünkü Portekizli hocadan öğreneceği çok şey vardı. Önce yönetim ve teknik heyet Arda'ya çok büyük bir jest yaptı. 8 Ağustos 2022'de yani A takıma çıktığı 13 Ocak 2021'den sadece 573 gün sonra Fenerbahçe'de hep yıldızların giydiği '10' numaralı formanın yeni sahibi oldu. Bu jest sonrasında Türk futbolseverler genç oyuncunun daha fazla şans bulmasını bekledi, istedi, hayal etti ancak Jorge Jesus da mesajı, 'Arda Güler henüz 17 yaşında. Çok yetenekli bir oyuncu. Fiziksel anlamda gelişmesi gerekiyor, henüz kırılgan. Fiziksel olarak gelişecek zamanı var. Taktiksel anlamda öğreneceği şeyler var. Onun üzerine baskı yüklemememiz ve olmadığı şeyleri ondan beklemememiz gerekiyor. Zamanla çok fazla gelişecek ve çok önemli bir oyuncu olacak. Buna hiç şüphe yok" sözleriyle verdi.

17 yaşında A Milli oldu

Fenerbahçe 'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Arda Güler, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından İskoçya ve Çekya ile oynanan hazırlık karşılaşmalarının kadrosuna davet edilmişti. İskoçya maçında süre alamayan Arda Güler, Çekya maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ve Antep halkı Arda Güler'e destek olmuştu. Türk futbolunda bir yıldız doğuyor ve dünya bu genç oyuncunun gelişimini yakından takip ediyordu.

UEFA ve Guardian'dan büyük onur

Avrupa futbolunun patronu UEFA da milli oyuncuyu onurlandırmıştı. Yeni yıl için futbolseverlere tavsiyede bulunan UEFA resmi sitesi '2023'te izlenmesi gereken oyuncular' listesinde 17 yaşındaki futbolcuyu da yer verdi. Sarı-Lacivertliler'in genç yeteneği için UEFA'nın internet sitesinde, Arda Güler fotoğrafı en başta gösterilirken, Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'e attığı golün görüntüleri de paylaşıldı. Avrupa futbolunu patronu, başarılı futbolcu için, "Dripling yeteneği ve delici pasları nedeniyle 'Türk Messi' olarak adlandırılan oyuncu, geçtiğimiz sezon Süper Lig tarihinin en genç golcüsü oldu. Bu dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde de dikkatleri üzerine çekti ve 2008'den bu yana Türkiye'yi temsil eden en genç oyuncu oldu" ifadelerini kullandı. İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Guardian da 'En heyecan verici 60 yetenekli futbolcu' haberinde Arda'ya yer verdi. Türkiye'nin yeni yeni tanıdığı Arda Güler böylece bir anda dünya futbolunun da yakından takip edeceği bir süperstar adayı olarak başarı merdivenlerini adım adım tırmanıyordu.





Hedef: Türk futbolunun rekorunu kırmak

Elbette dünya tanır da Avrupa futbolunun devleri de transfer yarışına girmez mi? Elbette Arda'yı büyük takımlar transfer listesinin en başlarına yazmaya başladı. Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar'lı PSG, Alman devi Borussia Dortmund, Hollanda'nın futbolu fabrikası Ajax ve İtalya'nın en başarılı ekiplerinden Napoli ve Milan, genç oyuncu için Kanarya'ya ilgi kağıdı gönderdi. Çok kısa sürede popülaritesini artıran başarılı orta saha için Fenerbahçe yönetimi de hayaller kurdu. Elvir Baljic (21 milyon Euro), Vedat Muriqi (20 milyon Euro), Kim Min Jae (18.05 milyon Euro), Eljif Elmas (16.2 milyon Euro) ve Moussa Sow'un (16 milyon Euro) satışlarıyla kulüp tarihinin en pahalı transferlerini gerçekleştiren Sarı-Lacivertliler, Arda Güler'i bu listenin en başına yazdırmak ve astronomik bir bedelle bir Avrupa devine göndermeyi hedefliyor. Hatta Ali Koç ve kurmayları, 2017-2018 sezonunda Beşiktaş'tan, İngiliz ekibi Everton'a 22.5 milyon Euro'ya transfer olan Cenk Tosun'un rakamını da geçerek Arda'ya, Türk futbolunun en pahalı transferi unvanını aldırmayı amaçlıyor.

Gençlerbirliği açıkladı! Anlaşma tamam

Hatta bu nedenle Kanarya, 2019'da Gençlerbirliği'nden genç oyuncuyu transfer ederken sözleşmesine yazdırdığı 'Bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay hakkı Gençlerbirliği'nindir' maddesini de kaldırmak için harekete geçmişti. Fenerbahçe ve Başkent ekibinin geçtiğimiz aylarda Arda Güler'in sonraki satışından elde edilecek payın kaldırılması konusunda anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Yapılan anlaşmaya göre bu pay tamamen ortadan kalkacak ve Arda Güler'in transferinden elde edilen gelir sadece Fenerbahçe'ye kalacaktı. Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş da, "Ali Koç'la anlaştık. Paket halinde bir anlaşma yaptık. 2,5 milyon Euro alacağız. Ayrıca önerdikleri 7-8 oyuncu var. Biz, onların içinden işimize yaracak oyuncuları kiralık olarak bedava alacağız. Biz de 4 genç oyuncumuzu verdik. Bunların ikinci satışından da yüzde 15 alacağız" diye konuşmuştu.

Sadece 32 dakika oynadı!

Türk futbol kamuoyu ve Fenerbahçe tüm bu gelişmeler doğrultusunda Arda Güler için büyük beklentilere girse de teknik direktör Jorge Jesus inadından vazgeçmiyor. 17 yaşındaki futbolcu için, "Zamana ihtiyacı var" diyen Portekizli çalıştırıcı, Arda'ya süre vermemeye devam ediyor. Süper Lig'de son 5 maçta şans bulamayan milli oyuncu, sezon başından bu yana ise sadece 32 dakika forma giyebildi. Özellikle son olarak 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrasında, "Madem bu skorla kaybediyoruz. Arda Güler oynasın en azından öyle kaybedelim ama Arda'yı kazanalım" düşüncesi hakim oldu. Sosyal medyada da Jesus, Arda konusunda oldukça eleştirildi. Üstelik yetenekli oyuncu 305 dakikaya 3 gol, 1 asist de sığdırmayı başardı.

Tablo pek iç açıcı değil

Arda Güler'in yıldızını iyice parlatması sonrasında 17 Mart 2022'de Fenerbahçe, genç oyuncusunun sözleşmesini iyileştirerek 2025 yılına kadar uzatmıştı. Ancak bu sözleşmede '1500 dakikanın altında oynarsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır. 1500 dakika ve üstü oynarsa serbest kalma maddesi 17.5 milyon Euro'dur' maddesi olduğu iddia ediliyor. Bu durumda ise tablo pek açıcı değil...

En az 11 maç 90 dakika

Çünkü Arda, Süper Lig'de sadece 32 dakika oynarken sezon boyunca da toplamda 305 dakika şans bulabildi. Yani Arda Güler'in, iddiaları doğru kabul edersek '5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesinin aktif olmaması için 1195 dakika daha forma giymesi gerekiyor. UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda mücadele eden Fenerbahçe, Avrupa ve kupada final oynaması durumunda sezon sonuna kadar 25 maça daha çıkacak. Finale kadar gidemezlerse bu rakam daha da düşecek. Bu tabloda Arda'nın 1500 dakikayı geçebilmesi adına en az 11 maçta 90 dakika şans bulması gerekiyor. Bu da aslında hemen hemen her iki karşılaşmanın birinde 11 başlayıp, 90 dakika sahada kalması demek...

FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli



