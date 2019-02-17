Bu konuda teknik direktör Ersun Yanal da futbolcularını hafta içi dikkatli olmaları konusunda uyarmış, gereksiz kartlardan uzak durmalarını istemişti. Nitekim; Konyaspor’la iç sahada oynanan mücadelede sarı kart sınırındaki futbolculardan yalnızca Andre Ayew oynadı. Ganalı yıldız da 63. dakikada oyuna girdi. Oyunda kaldığı süre boyunca tehlikeli hareketlerden kaçınan başarılı futbolcu derbide forma giyebilecek.

4 eksikle çıktılar

Fenerbahçe’de dünkü karşılaşmada ise Tolgay Arslan ve Mehmet Ekici sakatlıkları, Soldado ve İsla cezaları nedeniyle forma giyemedi.