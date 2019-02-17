Fenerbahçe'de korkulan olmadı

Fenerbahçe’de Konyaspor maçında 4 oyuncu sarı kart ceza sınırındaydı. Neustadter, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas ve Andre Ayew sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak kritik Beşiktaş maçı öncesi cezalı duruma düşecekti.

17 Şubat 2019, Pazar 09:20
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Fenerbahçe'de korkulan olmadı

Bu konuda teknik direktör Ersun Yanal da futbolcularını hafta içi dikkatli olmaları konusunda uyarmış, gereksiz kartlardan uzak durmalarını istemişti. Nitekim; Konyaspor’la iç sahada oynanan mücadelede sarı kart sınırındaki futbolculardan yalnızca Andre Ayew oynadı. Ganalı yıldız da 63. dakikada oyuna girdi. Oyunda kaldığı süre boyunca tehlikeli hareketlerden kaçınan başarılı futbolcu derbide forma giyebilecek.

4 eksikle çıktılar

Fenerbahçe’de dünkü karşılaşmada ise Tolgay Arslan ve Mehmet Ekici sakatlıkları, Soldado ve İsla cezaları nedeniyle forma giyemedi.

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