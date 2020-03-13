Fenerbahçe’de sakat oyunculardan gelen haberler yüzleri güldürdü. Önce Emre Belözoğlu iyileşip, oynayacak duruma geldi. Ardından Garry Rodrigues ve Simon Falette de çalışmalara başladı. Ancak bu ikilinin Konya maçında ne kadar oynayabileceği ise belirsizdi. Dün müjde geldi. Sağlık ekibinin son kontrollerinde Rodrigues ve Falette’in tamamen iyileştikleri belirlendi. Teknik heyete, “İki oyuncu da Konyaspor karşısında ilk 11’de oynayabilecek durumda” raporu sunuldu. Bu gelişme, eksiklerin çok olduğu Konya maçı öncesi teknik ekibe rahat nefes aldırdı. Serdar Aziz’in cezalı olması nedeniyle yarınki mücadele öncesinde takımda stoper kalmamıştı. Simon Falette’in Konya karşısında Luiz Gustavo ile birlikte savunmada görev yapması bekleniyor. Yokluğunda kanat organizasyonları bitme seviyesine gelen Garry Rodrigues’in de deplasmandaki karşılaşmada 11’de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.