İtalya’nın Roma takımında forma giyen Aleksandar Kolarov anlaşamayan Sarı-Lacivertliler’in, gündemine yine Çizme’den birismi aldığı ve İnter’in Ganalı oyuncusu Kwadwo Asamoah’ı istediği belirtildi. İnter’de bu sezon Antonio Conte’nin sadece 11 maçta oynattığı 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gelecek sezon bitiyor. Kanarya da Ganalı sol beki sezon sonunda uygun bir fiyatla kadrosuna katmayı planlıyor.