Samatta, Antwerp’te; Lemos, Beerschot’ta; Meyer ise Midtjylland’da kötü bir performans sergiledi. Kulüpler, bu futbolcuların bonservisini almayacaklarını Fenerbahçe ’ye bildirdi. Hull City’nin, ocakta kiraladığı Allahyar’ı satın alması bekleniyor. Sezonun ikinci yarısını Giresun’da geçiren Muhammed Gümüşkaya’nın Fenerbahçe’de kalması bekleniyor. Bursa’ya kiralanan İsmail Yüksek’in durumuna ise hazırlık kampındaki performansına göre karar verileceği öğrenildi.



