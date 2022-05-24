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Fenerbahçe'de kiralıklar geri dönüyor

Fenerbahçe’nin başka takımlara kiraladığı oyuncular dönüşe geçiyor.

24 Mayıs 2022, Salı 07:14 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de kiralıklar geri dönüyor

Samatta, Antwerp’te; Lemos, Beerschot’ta; Meyer ise Midtjylland’da kötü bir performans sergiledi. Kulüpler, bu futbolcuların bonservisini almayacaklarını Fenerbahçe ’ye bildirdi. Hull City’nin, ocakta kiraladığı Allahyar’ı satın alması bekleniyor. Sezonun ikinci yarısını Giresun’da geçiren Muhammed Gümüşkaya’nın Fenerbahçe’de kalması bekleniyor. Bursa’ya kiralanan İsmail Yüksek’in durumuna ise hazırlık kampındaki performansına göre karar verileceği öğrenildi.


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