Kiralıktan dönen Frey elden çıkarılmış, Dirar, Zanka, Zajc, Kemal Ademi, Deniz Türüç, Allahyar, Oğuz Kağan Güçtekin, İsmail Yüksek, Muhammed Gümüşkaya, Serhat Ahmetoğlu ve Murat Sağlam için düğmeye basılmıştı. Sözleşmeleri sona eren oyunculardan Cisse ve Harun Tekin'le yollar ayrılacak, yeni sezonda kadroda yer alması beklenmeyen Lemos, Sadık, Novak, Sosa, Thiam ve Samatta gibi isimlerin de ya kiralık ya da bonservisleri ile gönderilmeleri için çaba harcanacak.