Fenerbahçe ‘kiralama’ formülüyle transfer ettiği futbolcuların çoğunda umduğunu bulamadı. Sezon başında büyük umutlarla kiralanan Slimani, Ayew ve Benzia, en çok hayal kırıklığı yaratan isimler oldu.

Toplam 83 maçta forma giyen bu oyuncuların skora olan katkısı 10 gol, 2 asist olarak gerçekleşti. Slimani, 25 resmi maçta 5 gol atarken, hiç asist yapamadı. Orta sahada oyunu organize etmesi için getirilen Benzia, 20 karşılaşmada sadece 1 asist yaparken, 38 maçta forma giyen Ayew 5 gol, 1 asist üretebildi.

Kiralama formülüyle alınıp da takıma katkı yapan tek isim devre arasında Chelsea’den alınan Victor Moses oldu. Nijeryalı futbolcu 3 gol atıp, 2 asist yaparken, özellikle hücumda etkili oldu.

Kaynak: Hürriyet