Fenerbahçe’nin kadrosu çok kalabalık hale geldi. Bu sezonki hedefini sadece lig olarak belirleyen ve Avrupa’da yer almayan sarı-lacivertlilerde birçok isim yedek kalma ya da kadroya girememe durumuyla karşı karşıya kalacak.

Sadık, Serdar, Tolgay, Mehmet Ekici, Alper gibi isimler ilk etapta forma bulamayan tecrübeli oyuncular olarak dikkat çekiyor.Isla, Moses ve Hasan Ali iyileştiğinde rekabet çok daha artacak.Özellikle Gustavo’nun gelişi ile birlikte orta sahada Ozan’ın da forma giyme şansı azaldı. Stoperde Zanka, Jailson ve Rami üzerinde duran Teknik Direktör Ersun Yanal sakatlar iyileştiğinde Dirar’ı sağ kanatta oynatmayı planlıyor. Bu da Moses ve Deniz Türüç’ün yedek oturması anlamına geliyor.

Muhtemel ideal 11’in;

Altay, Isla, Zanka, Jailson (Rami), Hasan, Gustavo, Emre, Dirar, Kruse, Rodrigues ve Vedat’ten oluşması bekleniyor. Tam kadro çalışmalar başlayınca Yanal’ın bu kadro üzerinde yoğunlaşacağı ifade edildi. Bu da birçok ismin forma bulamayacağı anlamına geliyor.

(Milliyet)