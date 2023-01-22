Fenerbahçe ’de sezon başında yabancı kontenjanına takıldığı için kadroya yazılamayan Bruma’nın bonservisinin PSV’den alınması taraftarlar arasında tepki topladı.

28 yaşındaki yıldız için PSV’ye 4.25 milyon euroluk satın alma opsiyonu ödenmesi kafaları karıştırdı. Şu anda maçlara çıkamayan Bruma için ödenen bu para yeni bir tartışma konusu yarattı.





Sarı-lacivertlilerde sezon başında Napoli’ye 18 milyon euroya satılan Kim Min Jae’den gelen para 6 ay gibi bir sürede bir anda yeni transferlere gitti.

Bu sezonun başından itibaren 3.5 milyon euroluk bedelle gelen Lincoln ile başlayan süreç Bruma’nın zorunlu satın alma opsiyonuna kadar sürdü.

Fenerbahçe, Lincoln’e 3.5 milyon euro, Luan Peres’e 5.2 milyon euro, Joao Pedro’ya 4.6 milyon euro, Bruma’ya 4.25 milyon euro, Arao’ya 3 milyon euro, Gustavo’ya 1.4 milyon euro kiralama bedeli, Batshuayi’ye 3.5 milyon euro, Samet Akaydın’a 3.7 milyon euro ve Emre Mor’a da 2 milyon euro bonservis ödendi.





Bu sezon transfer harcamaları için Fenerbahçe’nin kasasından 37.7 milyon euroyu bulan bir para çıktı. Para harcanan yeni transferler arasında Bruma hiç kadroya alınamazken, Joao Pedro ve Luan Peres de sakatlık konusunda şanssızlıklar yaşadı. Batshuayi ise 20 resmi maçta attığı 13 golle yeni transferler arasında en verimli isim oldu.

30 milyon euro

Sarı-lacivertlilerde oyuncu satışları konusunda bu sezon 30 milyon euroyu aşan bir kazanç elde edildi. Kim Min Jae 18 milyon euro ile Napoli’ye gitti. Ozan Tufan ve Allahyar’ın Hull City’ye gidişleri kulübe 7.5 milyon euroluk bir kazanç sağladı. Marcel Tisserand 3 milyon euroya Ettifaq kulübüne satıldı. Mergim Berisha, Almanya’da Augsburg kulübüne 300 bin euro bir bedelle kiralandı. Öte yandan Luiz Gustavo, Novak, Mesut Özil, Berke Özer, Max Meyer ve Caulker gibi isimler de bedelsiz ayrıldı.

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Rossi’de de aynı yöntem

Bruma’nın satın alma opsiyonunun devreye sokulması akıllara Diego Rossi’yi getirdi. Sarı-lacivertliler tam bir sene önce de Rossi’nin satın alma opsiyonunu ABD’nin LAFC kulübünden 4.5 milyon euroya almıştı. Fenerbahçe şimdi de Bruma için PSV’ye 4.25 milyon euroluk bir ödeme yaptı.

16 yabancı var

Ara transfer döneminde kadrosuna bir sol bek katmak isteyen Fenerbahçe’de şu anda kadroda 16 sözleşmeli yabancı futbolcu bulunuyor. Bruma ve Lemos, 14 kişilik yabancı kontenjanında dışarıda kalan isimler oldu. Sarı-lacivertliler şu anda bu sebepten dolayı sol bek transferinde 21 yaş altı yabancı veya yerli futbolcu hamlelerini yapabilecek.





3 stoper alındı

Kim Min Jae gibi önemli bir ismi kaybeden Fenerbahçe, Güney Koreli stoperin yerini doldurmak için aynı mevkiiye 3 farklı futbolcu aldı. Gustavo Henrique kiralanırken Luan Peres ve Samet Akaydın bonservisleriyle alındı.

(Skorer)



