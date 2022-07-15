Fenerbahçe'de Kim Min Jae ve Tiago Çukur Dinamo Kiev kadrosuna alınmadı!
Son dakika Fenerbahçe haberi...Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev maçı için UEFA'ya gönderdiği 25 kişilik listede; Kim Min Jae, Gustavo, Tisserand, Meyer, Samatta, Caulker, Tiago yer almadı.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme Tur ilk maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile 20 temmuz'da karşı karşıya gelecet olan Fenerbahçe 'nin UEFA kadrosu belli oldu. Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev maçı için UEFA'ya gönderdiği 25 kişilik listede; Kim Min Jae, Gustavo, Tisserand, Meyer, Samatta, Caulker, Tiago yer almadı.
Takımın yıldızlarından Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin UEFA listesinde yer almaması transfer olarak Avrupa'ya gideceği şeklindeki haberleri doğrulamış oldu. 26 yaşındaki futbolcuya Fransa'dan Rennes ve İtalya'dan Napoli istiyordu.
Yeni transferlerden 19 yaşındaki milli futbolcu Tiago Çukur da, UEFA listesinde yer almayan futbolcular arasında yer aldı.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadro şu isimlerden oluşuyor:
Altay Bayındır
Ertuğrul Çetin
Serdar Aziz
Filip Novak
Attila Szalai
Willian Souza Arao Da Silva
Ferdi Kadıoğlu
Mert Hakan Yandaş
Diego Rossi
Enner Valencia
Dimitris Pelkas
Joshua King
İrfan Can Kahveci
Oliveira Dos Santos Lincoln Henrique
Bruma
Arda Güler
Miha Zajc
Miguel Crespo Da Silva
Burak Kapacak
Ismail Yüksek
Emre Mor
Mergim Berisha
Serdar Dursun
Bright Osayi-Samuel
Muhammed Gümüşkaya