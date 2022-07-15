Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme Tur ilk maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile 20 temmuz'da karşı karşıya gelecet olan Fenerbahçe 'nin UEFA kadrosu belli oldu. Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev maçı için UEFA'ya gönderdiği 25 kişilik listede; Kim Min Jae, Gustavo, Tisserand, Meyer, Samatta, Caulker, Tiago yer almadı.

Takımın yıldızlarından Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin UEFA listesinde yer almaması transfer olarak Avrupa'ya gideceği şeklindeki haberleri doğrulamış oldu. 26 yaşındaki futbolcuya Fransa'dan Rennes ve İtalya'dan Napoli istiyordu.

Yeni transferlerden 19 yaşındaki milli futbolcu Tiago Çukur da, UEFA listesinde yer almayan futbolcular arasında yer aldı.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadro şu isimlerden oluşuyor:

Altay Bayındır

Ertuğrul Çetin

Serdar Aziz

Filip Novak

Attila Szalai

Willian Souza Arao Da Silva

Ferdi Kadıoğlu

Mert Hakan Yandaş

Diego Rossi

Enner Valencia

Dimitris Pelkas

Joshua King

İrfan Can Kahveci

Oliveira Dos Santos Lincoln Henrique

Bruma

Arda Güler

Miha Zajc

Miguel Crespo Da Silva

Burak Kapacak

Ismail Yüksek

Emre Mor

Mergim Berisha

Serdar Dursun

Bright Osayi-Samuel

Muhammed Gümüşkaya