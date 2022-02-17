Fenerbahçe'de Kim-Min Jae korkuttu!
UEFA Konferans Ligi Play-off'unda Fenerbahçe ile Slavia Prag karşılaşırken, Sarı-Lacivertliler'in Güney Koreli stoperi Kim-Min Jae futbolseverleri korkuttu. 39'da bir pozisyonun ardından bir anda kendisini yere bırakan tecrübeli oyuncu için sağlık görevlileri sahaya girdi. Başarılı oyuncu yürüyerek kenara geldi ve sonrasında oyuna devam edebildi. Ancak 25 yaşındaki futbolcu ikinci yarıya çıkmadı, yerini Tisserand'a bıraktı.
Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı Kadıköy'de konuk ederken, mücadelenin 39. dakikasında Sarı-Lacivertli taraftarların yüreği ağzına geldi. Kanarya'nın başarılı savunmacısı Kim-Min Jae topa kafa vurduğu bir pozisyon sonrasında bir anda kendisini yere bıraktı.
Kendisini iyi hissetmeyen Güney Koreli futbolcu için mücadelenin hakemi Maurizio Mariani hemen sağlık görevlilerini oyun alanına çağırdı. Görevlilerin gelişiyle Kim-Min Jae doğruldu ve yürüyerek kenara geldi.
Önemli bir sorunu olmayan tecrübeli stoper oyuna devam etti.
Ancak 25 yaşındaki futbolcu ikinci yarıya çıkamadı. Teknik direktör İsmail Kartal, Kim-Min Jae'nin yerine Marcel Tisserand'ı sahaya sürdü.