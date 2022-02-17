Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı Kadıköy'de konuk ederken, mücadelenin 39. dakikasında Sarı-Lacivertli taraftarların yüreği ağzına geldi. Kanarya'nın başarılı savunmacısı Kim-Min Jae topa kafa vurduğu bir pozisyon sonrasında bir anda kendisini yere bıraktı.

Kendisini iyi hissetmeyen Güney Koreli futbolcu için mücadelenin hakemi Maurizio Mariani hemen sağlık görevlilerini oyun alanına çağırdı. Görevlilerin gelişiyle Kim-Min Jae doğruldu ve yürüyerek kenara geldi.

Önemli bir sorunu olmayan tecrübeli stoper oyuna devam etti.

Ancak 25 yaşındaki futbolcu ikinci yarıya çıkamadı. Teknik direktör İsmail Kartal, Kim-Min Jae'nin yerine Marcel Tisserand'ı sahaya sürdü.







