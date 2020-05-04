Fenerbahçe’de saha çalışmaları bugün resmen başlıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen arada sarı-lacivertli futbolcular karantina kurallarına uydu ve bu süreyi evlerinde çalışarak geçirdi. Bugünden itibaren ise saha antrenmanlarına başlanacak. Son saha çalışmasını 18 Mart’ta yapan sarı-lacivertliler 46 gün sonra ilk kez saha antrenmanı yapıp topla buluşacak.

Milliyet'in haberine göre; Normalleşme süreci içinde çalışmaların tekrar başlaması önemli olacak. Ancak tüm takımın birlikte antrenman yapması için erken olduğu biliniyor. Salgın yeni yeni kontrol altına alındığı için kademe kademe bu sürece geçilmesi hedefleniyor.

Sabah 10.00’da başlayacak olan çalışmalarda futbolcular 4’lü gruplar halinde çalışacak.

Birbirlerinden ayrı, sahanın farklı bölgelerinde olacak futbolcular burada yapacakları çalışma öncesi ve sonrası tesislere girmeyecek.

Araçlarıyla Samandıra’ya gelip sahaya çıkacak. Ardından tekrar sahadan araçlarına binerek evlerinin yolunu tutacak.

4’lü grup çıktıktan sonra sıradaki 4’lü grup tesislere girip çalışmasını yapacak.

Bu gruplar birbirleriyle kesin olarak temas etmeyecek. Sabah başlayacak bu süreç akşama kadar sürecek. Belirlenen dörtlü gruplar kendilerine verilen saat ve takvime göre çalışacak. Futbolcular sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenörlerin gözetiminde çalışacak.

Sakatlık ve kilo

Koronavirüs nedeniyle 46 gündür saha çalışması yapmayan Fenerbahçe’de oyuncuların kilo ve sakatlık endişesi dikkat çekiyor. Uzun süredir çim zemine basmayan ve topla temas etmeyen futbolcuların sakatlanmaması için antrenörler çok dikkatli davranacak. Sahayı ve futbolu fazlasıyla özleyen futbolcuların birden tempo artırmalarına izin verilmeyecek. Ayrıca bu süreçte kilo alan oyuncuların da kilo kontrollerine devam edilecek ve diyet listelerinin takibi yapılacak.