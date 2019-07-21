Yeni sezon öncesinde iddialı ve alternatifli bir kadro oluşturmayı hedefleyen Sarı-Lacivertliler, transferde büyük oynuyor... Orta sahaya kaliteli bir isim katmak isteyen ve bu doğrultuda Marsilyalı Luiz Gustavo için bastıran Kanarya, Juventus’un gözden çıkardığı. Sami Khedira için de düğmeye bastı. Ersun Yanal’ın onayı doğrultusunda transfer çalışmalarını başlatan Ali Koç ve ekibi, Alman oyuncu için detaylı bir sağlık raporu istedi. Geride bıraktığımız sezon yaşadığı sakatlıklar ve sağlık sorunları nedeniyle fazla süre alamayan 32 yaşındaki oyuncuda ciddi bir probleme rastlanmazsa transfer için resmen harekete geçilecek.

İtalyanlar duyurdu

İtalyan basını da Siyah-Beyazlılar’ın, tecrübeli oyuncuyu yeni sezonda kadroda düşünmediğini duyururken, Sarı-Lacivertliler’in ilgisini de belirtti. Çıkan haberlerde, “Khedira önümüzdeki günlerde, geleceği hakkında önemli kararlar almak durumunda. Juventus macerasının sonuna geldiğinin farkında. Onun için en büyük ilgiyi gösteren kulüp Fenerbahçe ve kendisi de bu kulüple çok ilgili. Khedira’nın önümüzdeki sezon Türkiye’de oynama ihtimali çok yüksek” ifadelerine yer verildi.

Acı örnek Robin Van Persie

2015-2016 sezonu başında İngiliz devi Manchester United’dan büyük umutlarla transfer edilen Robin Van Persie, Sarı-Lacivertli formayla gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Bonservisine 6.5 milyon Euro ödenen Hollandalı yıldıza 2.5 yıl için de 12.7 milyon Euro verildi. Ancak RvP sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe’ye yüzde yüzünü veremedi. Dönemin başkanı Aziz Yıldırım da “Terraneo, Van Persie’nin sakatlığını bizden saklamış” ifadelerini kullanmıştı.