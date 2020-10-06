Fenerbahçe’nin forvet hattına yaptığı son transfer Kemal Ademi’yi Klan Kosovo TV muhabiri Jon Ajeti, Milliyet için tartıya çıkardı. Sarı-lacivertli ekibin sürpriz bir transfere imza attığını aktaran Ajeti, Ademi’nin Vedat Muriç’e olan benzerliğini dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Ademi Vedat Muriç’e çok benziyor

“Kemal Ademi’nin birçok canlı maçını anlattım. Yakından tanıdığım bir forvet. Fenerbahçe için İstanbul’a geldiğini duyduğumda aklıma direkt yeni Vedat Muriç olacak fikri geldi. Oyun stili ve fizik özellikler Vedat Muriç’e çok benziyor. Uzun boyuna karşın topla koşuları çok iyidir. Kolay sakatlanmaz, çok güçlüdür. Mental açıdan da çok güçlüdür. Kolay kolay ne oyuna ne takıma küsmez. İş bilinci vardır. Ademi’nin Kosova Milli Takımı’nı seçmesini bekliyorduk. Ancak İsviçre’yi tercih etti. Herkes Ademi’yi Muriç’le yan yana oynar diye hayal etmişti. Ama o istemedi. Fenerbahçe iyi bir transfer yaptı.”

Muriç'ten daha iyi!

Bu arada Kosova medyasında da transferle ilgili birçok yorum yer aldı. Gazeteciler, “Kemal Ademi uzun boyuyla hava toplarında çok etkilidir. Hatta Muriç’ten bile daha iyi olduğunu ifade edebiliriz. Ama son vuruşlarda Muriç sanki daha ağır basar. Duran toplar ve kornerler açısından hava topu gücüyle Ademi çok önemli bir hücum gücüdür” yorumunda bulundu.