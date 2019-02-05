Fenerbahçe'de Kayserispor maçı için farklı 11

Sarı-Lacivertliler’de Yeni Malatya ve Göztepe maçında kazanan kadroda değişim bekleniyor. Skrtel, Serdar Aziz, Jailson, Moses’ın 11’de oynaması bekleniyor. Tolgay Arslan da Benzia’dan formayı kapabilir.

05 Şubat 2019, Salı 06:06
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Fenerbahçe'de Kayserispor maçı için farklı 11

Ersun Yanal, Yeni Malatya ve Göztepe karşısında 11 istikrarı sağladı. İki karşılaşmada değişen tek isim, cezalı Hasan Ali’nin yerine İsmail’in oynamasıydı. Yanal, Kayseri deplasmanında ise çok daha kapsamlı bir değişime hazırlanıyor.

Mehmet Topal, sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayacak. Sadık Çiftpınar ise sakat. Topal’ın yerine Jailson’un, Sadık’ın yerine ise cezası biten Skrtel’in oynaması bekleniyor. Bunlar zorunlu değişiklikler.

Sol bekte zor seçim

Deneyimli teknik adam, bunun dışında performans nedeniyle revizyona gitmeyi de planlıyor. Neustadter, Ayew ve Benzia’nın cuma günkü mücadelede kulübeye çekilmesi muhtemel. Bu futbolcuların yerine Serdar Aziz, Victor Moses ve Tolgay Arslan formaya yakın görünüyor.

Özellikle Moses’ın zorlu deplasmanda ilk kez 11’de çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ersun Yanal’ın en zor seçimi ise sol bekte olacak. Hasan Ali’nin cezası bitti ancak İsmail, Göztepe maçında iyi bir futbol sergiledi.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Volkan, İsla, Skrtel, Serdar, İsmail (Hasan Ali), Jailson, M.Ekici, Tolgay, Dirar, Moses, Soldado

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