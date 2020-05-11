Fenerbahçe’de seçim sezonuna girilmesine rağmen Başkan Ali Koç uzun vadeli planlara devam ediyor. Göreve geldiğinde koyduğu bazı hedeflere an itibariyle ulaşamamış olsa da bunlar için çaba harcamayı sürdürüyor.

Son iki sezonda futbol takımında yaşanan hayal kırıklığının yanısıra mali açıdan da kulüp toparlanamadı. Bunun dışında altyapı ve A takımdaki genç oyuncular ile ilgili yapılan hamleler istenen sonucu vermiş değil. Seçim sezonunda sadece A takımın şampiyonluğuna odaklanılması beklense de Ali Koç bunun tersini yaparak önceki uzun vadeli yol haritasından sapmadı.

Alt yapı için yoğun mesai

Altyapı, tesisleşme, borçların azalması ve yapılandırılması, yeni kaynak arayışı gibi konularla alakalı yoğun mesai harcanıyor.

Sarı-lacivertliler yeni sezonda takımı güçlendirmek zorunda. Bu yüzden tecrübeli ve hazır isimlere yönelmesi beklenirken kulüp geçtiğimiz günlerde sürpriz bir ismin transferini açıkladı.

Gölcükspor’da forma giyen 21 yaşındaki İsmail Yüksek’in 500 bin lira bonservis bedeli ile transferi Başkan Koç’un uzun vadeli planlarına en iyi örnek.

Eljif Elmas örneğinde olduğu gibi düşük bonservis bedeli ile transfer edilen genç isimlerin daha ciddi bedellere transferi sarı-lacivertli takımın mali açıdan kurtuluşundaki en önemli yol olacak.

İsmail transferi de bu çerçevede yapıldı. Bunun yanısıra Serdar Dayat ile başlayan altyapıdaki hamleler devam ediyor. Yıldız adaylarına yakından ilgi ve takip sürerken tesisler yeniden elden geçiriliyor. Ayrıca genç isimlerin A takımda süre alması için de çalışma yapılıyor.

Özellikle U19 takımı ile A takımın daha entegre çalışması için yeni bir antrenör arayışı söz konusu.

Borç çalışmaları

Başkan Ali Koç’un Fenerbahçe’de en önemli sıkıntılarından biri de yüksek borç yüküydü.

Bunu azaltmak için birçok hamle yapılsa da başarılı olamadı. Son olarak döviz borçlarını Türk Lirası’na çevirmeyi başardı.

Kısa süre önce yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Türk Lirası’na çevrilen yabancı para borçları 62.7 milyon dolara (ortalama kur 6.91) ve 108.2 milyon euroya (Ortalama kur 7.23) ulaşmış olup finansal borçlarımızda açık döviz pozisyonumuz 58 milyon dolara gerilemiştir.”

Kaynak arayışı

Sarı-lacivertlilerde diğer bir uzun vadeli konu yeni kaynak arayışı. Fenerbahçe’nin üzerinde durduğu en önemli konu gayrimenkul satışı olarak dikkat çekiyor. Bunu yaparken mevcut arazi ve gayrimenkuller üzerine yapılacak yeni projeler sayesinde daha yüksek bedellere satışlar söz konusu olabilir. Bunun çalışması da bir mühendislik firması ile başladı.

Fenerium açılıyor

Koronavirüs önlemleri kapsamında 2 aya yakın bir süredir kapalı olan Fenerium mağazaları bugün yeniden açılıyor. Fenerium’dan yapılan duyuruda; “Mesafeler aşkımıza engel olamaz, tekrar buluşuyoruz. 11 Mayıs’ta açılacak mağazalarımız; Maraton, Fenerium Alt, Ataşehir Arena, İçerenköy, Ümraniye, Şirinevler, Göztepe, Küçükyalı, Pendik, Kartal, Bostancı, Elazığ, Alanya, Yalova” ifadeleri kullanıldı. Mağazalar, sosyal mesafe kurallarına bağlı kalınarak hizmet verecek.