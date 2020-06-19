Fenerbahçe, Süper Lig'in 28'inci haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerindeki idman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertli oyuncular ardından koordinasyon ve pas çalışması yaptı. 4 takım halinde çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.











