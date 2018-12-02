Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın Kasımpaşa ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde saat 18.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas organizasyonlarıyla süren antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.