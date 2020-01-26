Sarı-Lacivertliler’de, Başakşehir karşılaşması öncesi üç önemli oyuncu kart sınırında yer alıyordu. Teknik heyet de, zorlu karşılaşma öncesi sınırdaki Vedat Muriç, Emre Belözoğlu ve Luiz Gustavo’yu gereksiz yere kart görmeleleri konusunda uyardı. Geçtiğimiz hafta yine sınırda olduğu ve 2-0 kazanılan Gaziantep mücadelesinde kırmızı kart görerek, cezasını kupadaki Kayseri karşılaşmasında çeken Vedat, Başakşehir karşısında da sahne aldı ve mücadeleyi sorunsuz bir şekilde tamamladı.

Dikkatli hamleler yaptı...

Fenerbahçe’nin orta sahasındaki kilit isimlerin başında gelen Gustavo, yine harika bir performans ortaya koyduğu karşılaşmada hatasız oyununun yanı sıra dikkatli hamleleriyle kart görmeden 90 dakikayı tamamladı. Oyuna son dakikalarda giren kaptan Emre’de de sıkıntı çıkmadı. Böylece bu üç futbolcu, gelecek hafta Trabzonspor’la oynanacak karşılaşmada görev verilmesi halinde sahada olabilecek.