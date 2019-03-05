Sarı-Lacivertliler her ne kadar devre arasında yaptığı transferlerle daha geniş bir kadroya kavuşsa da, kart sınırındaki isimlerin çokluğu teknik direktör Ersun Yanal’ı düşündürüyor. Başakşehir maçına Neustadter, Skrtel, Soldado, Dirar Eljif Elmas, İsmail ve Serdar Aziz ceza sınırında çıkacak. Bu 7 isim kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Kadıköy’de oynanacak Sivas mücadelesinde forma giyemeyecekler. Teknik heyet, futbolculardan dikkatli olmalarını istedi.