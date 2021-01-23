Sarı-Lacivertliler’de Mesut Özil’in imza töreni merakla beklenirken, kanat transferinde de karar aşamasına gelindi. Brihgt Samuel-Osayi’nin bonservisi için QPR ile son kez masaya oturulacak. Son olarak 600 bin Pound’a inen İngiliz ekibi, 400 bin Pound seviyelerine düşerse, Samuel-Osayi, Çubuklu formayı giymek için yeni sezonu beklemeyecek. Önümüzdeki hafta İstanbul’a gelecek. QPR ile anlaşma sağlanmaması halinde ise yönetim İdrissi hamlesini yapacak. Faslı yıldız için Sevilla ile prensip anlaşmasına varılmıştı. İspanyol ekibiyle son detaylar görüşüldükten sonra transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor. Bu durumda önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelerek imzayı atacak isim 24 yaşındaki İdrissi olacak.



