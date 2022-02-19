Slavia Prag’ın üstün futbolu, 3-2’lik mağlubiyet, yıldızların kötü performansı... Fenerbahçe taraftarı için önceki akşam oynanan maçta moral bozacak birçok konu vardı. Ancak bir isim, her şeye rağmen Sarı-Lacivertliler’in geleceğe umutla bakmasını sağladı, adeta karanlıktaki bir yıldız gibi parladı: Arda Güler...

İsmail Kartal, 75. dakikada 16 yaşındaki öğrencisini sahaya sürdü. Arda, uzatmalarla birlikte yaklaşık 20 dakika görev yaptı ancak bu kısa süre, resital sunması ve yeteneklerini sergilemesi için yeterli oldu. Genç yetenek 21 kez topla buluştu, 12 pas denemesinin hepsinde isabet sağladı, 5 ikili mücadelenin 4’ünü kazandı, 4 dripling denemesinin 3’ünde başarılı oldu. Arda, Ferdi’nin golünde asist yaptı, Jose Sosa’nın 90 dakikada hiç atamadığı kilit pastan 2 tane yolladı. 16 yaşındaki genç yıldız adayı bu sezon toplamda 63 dakika süre almasına rağmen bu kısa süreye 2 asist sığdırmayı başardı.