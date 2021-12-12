Avrupa Ligi'ndeki Frankfurt karşılaşmasında Gaziantepspor deplasmanı düşünülerek dinlendirilen Mesut Özil, son dönemde ağırlığını hissettirmeye başladı. Galatasaray derbisindeki harika futbolu ve attığı gol sonrasında biraz düşüşe geçen Mesut, Çaykur Rizespor 'a karşı alınan galibiyette ilerlemiş yaşına rağmen sahada basmadık yer bırakmamıştı. Oynadığı futbolla büyük alkış alan dünyaca ünlü futbolcu, Frankfurt mücadelesinde süre almadı ve bu hafta içini Antep maçına hazırlanarak geçirdi.

Oldukça motive gözüküyor

Teknik direktör Vitor Pereira'nın, cezalı İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda oyun kurucu görevini tamamen emanet edeceği Sarı-Lacivertliler'in kaptanı, iyi bir performans göstermek ve takımının galibiyetinde pay sahibi olmak istiyor. Oldukça motive gözüken 33 yaşındaki yıldız, kendisine büyük destek veren taraftarları mutlu etmeyi amaçlıyor.

Yusuf Dursun