Sol kanatta görev yapan Garry Rodrigues, Konyaspor maçında harika bir gol atıp, bir asist yapmıştı. Ancak 27 yaşındaki futbolcunun müthiş formu tek maçta kaldı.

Kayserispor deplasmanında inanılmaz fırsatları harcayarak taraftarı çıldırtan Rodrigues, Kasımpaşa karşısında ise varlık gösteremedi. Sağ kanatta oynayan Victor Moses’ın form durumu da her geçen hafta düşüşte. Nijeryalı futbolcu, takımına skor katkısı sağlayamadı.

Moses son olarak Kasımpaşa mücadelesindeki bir pozisyonda müsait durumdaki arkadaşlarına pas atmak yerine şut deneyerek büyük tepki çekti. Ersun Yanal’ın karşılaşmanın ardından her iki öğrencisini de kötü futbolları nedeniyle uyardığı öğrenildi.

Ayrıca sportif direktör Damien Comolli’nin de Rodrigues ve Moses ile özel olarak görüşerek, beklentilerin çok altında kaldıklarını ve bir an önce toparlanmaları gerektiği yönünde bir konuşma yaptığı kaydedildi.