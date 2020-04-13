Süper Lig'de son altı sezondur şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe'de futbol takımının kötü gidişatının sebepleri sorgulanırken, sarı-lacivertli takımın kanat oyuncularından aldığı düşük skor katkısı dikkat çeken bir ayrıntı olarak göze çarptı.

Sarı-lacivertli takım, Ersun Yanal ile kazanılan 2013-2014 sezonundaki şampiyonlukta kanatta görev yapan Moussa Sow ve Dirk Kuyt ikilisinden toplamda 25 gollük katkı almıştı. Bir sonraki sezonda Alper Potuk'un da katılmasıyla yine 25 gollük katkı alan Kanarya, sonraki sezonlarda bu mevkideki oyuncuların hayal kırıklığı yaşatmasıyla adeta kanatsız kaldı.

Beklenen katkı gelmedi

2015-2016 sezonunda hem Kuyt'ın hem de Sow'un takımdan ayrılmasıyla kanatlardaki yüksek skor gücünü kaybeden Fenerbahçe Nani'den gelen 8 gollük katkıya rağmen kenar oyuncularından ancak 16 gollük katkı alırken, bir sonraki sezon ise kanatlardan gelen gol katkısı 12'si takıma geri dönen Sow'dan olmak üzere 21 gol oldu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde Senegalli yıldızın ayrılmasının ardından kanatlardan hiçbir zaman yüksek skor katkısı alamayan Fenerbahçe, Valbuena'nın 7 gol attığı 2017-2018 sezonunda 16, Ayew'in 5 gol attığı geçtiğimiz sezon ve Garry Rodrigues'in 3 gol attığı bu sezon çizgiden 12 gollük katkı aldı.



