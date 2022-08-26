Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Jorge Jesus, yaptığı son açıklamada forvet aradıklarını söylemişti. Ancak Fenerbahçe için farklı bir mevki için yeni bir iddia var.

Buna göre Sarı-Lacivertliler, Fransa 2. Lig ekiplerinden Bordeaux forması giyen Dilane Bakwa ile ilgileniyor. 19 yaşındaki oyuncu, daha çok kanatlarda olmak üzere hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyor.

Geçen sezon takımında fazla şans bulamayan Bakwa, bu sezon ligdeki 4 mücadeleye de ilk 11'de başladı ve 1 kez fileleri havalandırdı.