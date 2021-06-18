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Fenerbahçe'de kamp tarihi belli oldu

Fenerbahçe, 1 Temmuz'da başlayacağı yeni sezon hazırlıklarını 5 Temmuz'da gideceği Topuk Yaylası'nda sürdürecek.

18 Haziran 2021, Cuma 16:16 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de kamp tarihi belli oldu

1 Temmuz'da Dereağzı'nda hazırlıklarına başlayacak sarı-lacivertli ekip, 5 Temmuz'da Topuk Yaylası'na gidecek.

Sarı-lacivertli kulüpten kamp programı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon planlaması çerçevesinde 1 Temmuz'da hazırlıklarına başlıyor. Samandıra Can Bartu Tesislerimizdeki yenileme çalışmalarından dolayı Dereağzı Tesislerimizde topbaşı yapacak olan Takımımız, rutin sağlık kontrollerinin ardından kamp çalışmaları için 5 Temmuz tarihinde Serkan Acar Topuk Yaylası Kamp Tesislerine hareket edecektir."

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