Fenerbahçe ’de geçen hafta planlaması yapılan Antalya kampı bugün başlayacak. Sarı-Lacivertliler, İstanbul’daki son günlerde yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan olumsuz hava şartlarının uzağında çalışmalarına devam edecek.

Milli takımlarına giden Min-jae Kim, Enner Valencia ve Marcel Tisserand kampta yer almayacak. Sivasspor maçında sakatlanan Filip Novak, tedavisine İstanbul’da devam edecek. Hasta olan Mesut ve Ferdi’nin ise önümüzdeki günlerde Antalya’ya gitmesi bekleniyor. Öte yandan Diego Rossi'nin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.