Fenerbahçe, lisansı dondurulduğu için sezon başından beri oynamayan Kamerunlu kaleci Carlos Kameni ile sezon sonunda yollarını ayıracak. Ancak 1 yıl daha sözleşmesi olan 35 yaşındaki tecrübeli kaleci 1.6 milyon Euro’luk ücretini istiyor.

Sportif direktör Damien Comolli de Carlos Kameni ve menajeriyle sözleşme fesih konusunda pazarlıklarını sürdürüyor. Comolli, Kameni ile yaptığı görüşmelerde anlaşma yolu arıyor ve daha uygun bir bedelle yollarını ayırmak istiyor. Ancak tecrübeli kaleci, Comolli’ye rest çekti ve takımdan gönderilmesi isteniyorsa sözleşmesi bitene kadarki ücretlerinin tamamının ödenmesini istedi.

Tek başına çalışmalarını sürdüren tecrübeli kaleci, bu sezon oynamadan 1.6 milyon Euro’yu cebine koyacak. Dereağzı’nda takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Kamerunlu kaleci ise, “Fenerbahçe kariyerimde sıkıntılı günler geçiriyorum, ancak futbolu bırakmayı düşünmüyorum, kariyerime devam edeceğim. Şu anda tek başıma çalışmalarımı sürdürüyorum. Sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılacağım” dedi.

Bu arada Kamerun Milli Takım Teknik Direktörü Clarence Seedorf, uzun süredir resmi maça çıkmayan Kameni’yi milli takıma çağırmıştı.

Kaynak: Yeni Şafak