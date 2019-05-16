Kulüp bulamadığı için takımda kalan, devre arasında ise inat edip gitmeyen 35 yaşındaki Kamerunlu, yönetimin uzlaşma çabalarını da geri çeviriyor. Kameni, 1,6 milyon avroluk yıllık ücretini almakta diretiyor.

Kameni ve Volkan Demirel varken Harun ile Berke takviyeleri yapan Fenerbahçe, yeni sezona yeni bir kaleciyle başlamakta kararlı. Kameni’den ne olursa olsun kurtulmakta kararlı olan sarı-lacivertliler, kaptan Volkan’la da sözleşme yenilemeyecek. Harun’u yetersiz, Berke’yi tecrübesiz bulan Ersun Yanal’ın ısrarı üzerine bir numara transferi yapılacak. Düşünülen isimler ise Barcelona’nın yedek file bekçisi 30 yaşındaki Jasper Cillessen ile Beşiktaş’ın Fulham’a sattığı Fabri. Her iki isim için de kiralama girişimleri var. (Türkiye Gazetesi)