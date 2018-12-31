Fenerbahçe'de Kameni krizi!

Fenerbahçe’de yabancı kontenjanı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Kamerunlu kaleci Carlos Kameni ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor, ancak tecrübeli kalecinin aldığı yüksek ücret bu konuda sıkıntıya neden oluyor.

31 Aralık 2018, Pazartesi 07:05
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Fenerbahçe'de Kameni krizi!

Fenerbahçe, 1.5 yıl daha sözleşmesi olan 34 yaşındaki kaleci Carlos Kameni'den kulüp bulmasını istedi. Ancak yıllık 2.2 milyon Euro ücret alan Kameni’ye gelen teklifler oldukça düşük. Tecrübeli kaleci de bunun için sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istemiyor ve antrenmanlarını aksatmıyor.

Bu gelişme üzerine Fenerbahçe yönetimi, Kamerunlu kaleciyi kiralamak ve böylece yabancı kontenjanını boşaltmak istiyor. Yönetim, Kameni’ye yurt dışında bir kulüp bulamazsa yurt içinde bir takıma kiralamayı amaçlıyor. Yönetim, gerekirse tecrübeli kalecinin ücretinin önemli bir bölümünü de ödemeyi göze aldı.

Kaynak: Yeni Şafak


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