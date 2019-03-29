Fenerbahçe sezona iki kaleci transferiyle başladı. Önce Altınordu’nun genç yıldızı Berke Özer, ardından Bursaspor’un file bekçisi Harun Tekin Sarı- Lacivertliler’e imza attı. Berke, geleceğe yatırım olarak görüldü, forma şansı bulamadı.

Sezona Volkan başladı ancak kadro dışı kalınca eldivenleri Harun giydi. Ersun Yanal takımın başına geçti, Volkan Demirel affedildi ve yeniden kaleyi devraldı. Fenerbahçe’deki baş döndüren kaleci trafiği, yeniden başladı. Deneyimli hoca, Beşiktaş, Rize ve Başakşehir maçlarında kalesine gelen 12 şutun 7’sinde topu ağlarında gören ve hatalar yapan tecrübeli file bekçisini kesti.

Yüzdesi daha yüksek

Yanal, Sivasspor maçında Harun Tekin’i oynattı. Lige verilen 18 günlük aranın ardından Ankaragücü ile karşılaşacak olan Sarı- Lacivertliler’de edivenlerin yine Harun’da olması bekleniyor. Başarılı file bekçisi hem Sivas maçındaki formu hem de antrenmanlardaki görüntüsüyle ön plana çıkıyor. 29 yaşındaki kaleci, bu sezon ligde yüzde 67’lik kurtarış başarısıyla, yüzde 60’ta kalan Volkan Demirel’i geride bıraktı.