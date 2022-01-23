Ligde 1-1 sona eren Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Fenerbahçe 'nin genç kalecisi Berke Özer, 2-1 kazanılan Altay mücadelesinde sakatlığı sebebiyle eldivenleri Osman Ertuğrul Çetin'e bırakmıştı. Sakatlığını atalan Berke, Sivasspor mücadelesiyle birlikte ilk 11'e döndü. 45+4'te Isaac Cofie'nin vuruşunu kornere çelen Berke, Henrique'nin uzaktan golünde üzerine gelen topu tokatlayamadı ve kalesinde golü gördü. 85'te ise genç kaleci Sefa'nın vuruşunda kritik bir kurtarışa imza attı.
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