Sezonun ikinci yarısında kaleyi devralan ancak düşük performansıyla tepki çeken Volkan Demirel’in yerine kale artık Harun Tekin’de olacak.

Elenilmesine karşın Avrupa Ligi’nde Zenit maçlarında başarılı olan ve ligde son oynanan Sivasspor mücadelesinde ilk 11’e giren Harun’un sezon sonuna kadar birinci tercih olması bekleniyor. Bitime 7 hafta kala 29 yaşındaki kalecinin, Ersun Yanal’dan tam not aldığı ve şu anda daha formda olması sebebiyle devam edeceği ifade edildi. Öte yandan kaleci Volkan da takım arkadaşına destek olurken, kaleciler arasındaki bu dayanışma teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

(Milliyet)