Sarı-Lacivertliler’de Kruse ve Muriç’in sakatlığı nedeniyle eldeki tek forvet Mevlüt. Sağ bekte görev yapan Mauricio İsla ise Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Bu eksiklerin yokluğunda, Ersun Yanal yarın akşam sahaya süreceği 11 konusunda kararsızlık yaşıyor. Başarılı teknik adamın uygulaması muhtemel iki senaryo var.

Hamle şansı kalmıyor

İlk seçenek İsla’nın yerine Dirar’ın sağ beke geçmesi. Onun önünde Moses, forvette ise Mevlüt oynayacak. Bu durumda, Ersun Yanal’ın kulübede hücum hattı için hamle oyuncusu kalmıyor. Bu durum, ikinci senaryoyu gündeme getirdi. Buna göre sezonun ilk haftalarındaki gibi Ozan Tufan sağ beke geçecek, Tolga Ciğerci orta sahada Gustavo ve Emre’ye eşlik edecek. Dirar sağ açıkta, Mevlüt forvette oynayacak. Victor Moses ise ‘yedek forvet’ olarak Ersun Yanal’a hamle şansı tanıyacak.



