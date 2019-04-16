Takımdaki tek forvet konumunda Roberto Soldado cezalı duruma düştü. Michael Frey’in ise sakatlığı sürüyor. Slimani de kadro dışı olduğu için düşünülmüyor. Bu nedenle ileri uçta Andre Ayew’in oynaması bekleniyor. Yine benzer şekilde Hasan Ali’nin yokluğunda sol bekte de sıkıntı var. Ayrıca Mehmet Ekici’nin orta sahadaki yokluğu da fazlasıyla hissediliyor.

Ankaragücü maçında kırmızı kart gören tecrübeli futbolcu derbinin ardından bu hafta da cezalı durumda. Savunma, orta saha ve hücum hattındaki sıkıntılara zorlu deplasman maçı öncesi teknik heyet çözüm bulmaya çalışıyor.

Tercih ve oyuna eleştiri

Teknik direktör Ersun Yanal’ın derbi kadrosu ve oynattığı oyun eleştiri konusu oldu.

İlk yarının sonuna kadar 11’e 11 devam eden süreçte sarı-lacivertlii takım etkisiz kaldı. Ankaragücü maçında etkili oynayan kadroyu değiştiren teknik heyetin planları tutmadı. Kırmızı kart sonrası ise doğal olarak takım savunmaya çekilip hızlı hücumu düşündü. Sosyal medya üzerinden birçok taraftar Yanal’ın çıkardığı kadroyu eleştirdi.

(Milliyet)