Fenerbahçe, dün yaptığı resmi açıklamayla Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ı süresiz olarak kadro dışı bıraktığını duyurmuştu.

Karar, Sarı Lacivertli camiada büyük yankı uyandırırken kadro dışı bırakılan isimler arasında yer alan Dirar, Instagram hesabından konuyla ilgili flaş bir paylaşımda bulundu.

Mukavelesi 2020 yazında sona erecek olan Faslı futbolcu, "Bir aslan asla ölmez. Mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dirar'ın paylaşımını Roberto Soldado ve Mehmet Ekici'nin beğenmesi de gözlerden kaçmadı.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr