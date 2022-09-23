Fenerbahçe yıllar sonra Kadıköy’ü tekrar kalesi haline çevirdi. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluğa ulaştığı geçmiş sezonlarda iç saha performansı belirleyici oluyordu. Taraftarının desteği ve bütünleşmenin de etkisi ile iç sahada kolay kolay puan kaybedilmiyordu.

Sonraki yıllarda şampiyonluk yolunun Kadıköy’den geçtiği dönemlerden, deplasmanda daha başarılı olunan dönemlere geçiş yapıldı. Bu yıllarda Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşamadı. Ancak teknik patron Jorge Jesus’un göreve gelişi ve oynanan etkili futbol ile Kadıköy’de şampiyonluk kazanılan dönemlerdeki hava tekrar yakalandı.

Tribün desteği de arttı

Rutin lig karşılaşmalarında bile sarı-lacivertli taraftar derbi maçlarındaki gibi bilet arar hale geldi. Her maç neredeyse kapalı gişe oynanan Fenerbahçe’de bu durum gelecek adına umut veriyor. Artık sahada topu ayağına aldığında tedirginlik yaşayan bir futbolcu grubu yerine tribün desteğini arkasında hissederek oynayan bir oyuncu grubu bulunuyor.

Bu özgüven tablosu doğal olarak skorlara da yansıyor. Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda oynadığı son 5 maçı kazanmayı başardı.

Kadıköy’de sırasıyla Adana Demirspor, Austria Wien, Kayserispor, Dinamo Kiev ve Alanyaspor ’u mağlup eden sarı-lacivertli takım büyük bir yükseliş yakaladı.

Kaynak: Milliyet







