Önce Trabzonspor karşısında kötü futbolla gelen yenilgi, ardından Kadıköy’de Kasımpaşa beraberliği... Fenerbahçe, 14 haftada sadece 14 puan toplayabildi. Puan tablosunda kendisini 15. sırada buldu. Sarı- Lacivertliler için pazar günü Akhisar ile oynanacak karşılaşma, gerçek anlamda bir kader maçı olacak.

Belirsizlik bitecek!

Manisa temsilcisi, Kanarya’nın sadece 1 puan gerisinde yer alıyor. Fenerbahçe için karşılaşmayı kaybetmek, düşme hattına gerilemek demek. Bunun da ağır sonuçları olacak. Beraberlikte bile birçok kişi için tehlike çanları çalacak. Erwin Koeman’ın geleceği halen belirsiz. Ancak bu belirsizlik, Akhisar’a mağlup olunması durumunda ortadan kalkacak! Çünkü Hollandalı teknik adamla yollar ayrılacak.

Yeni kadro dışılar olabilir

Koltuğunu kaybetmesi muhtemel tek isim Koeman değil. Damien Comolli de tehlikeyi yakından hissediyor. fransız sportif direktör, yaptığı transfer nedeniyle zaten eleştiri oklarının hedefi halinde. Comolli, teknik direktör konusunda da önce Phillip Cocu’nun göreve gelmesini sağlayıp, ardından Koeman’da ısrar etti. Yenilgi, onun için de Fenerbahçe macerasının sonu olabilir. Ayrıca Ozan Tufan, Volkan Demirel, Aatif ve Dirar’ın ardından yeni kadro dışı kararları da gelebilir.

Yusuf Dursun