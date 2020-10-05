Fenerbahçe transferin son gününde Kemal Ademi, Pelkas ve Perotti transferlerini açıkladı. Sarı-Lacivertli takımın kadrosunda böylece 15 yabancı oyuncu oldu. TFF listelerine 14 yabancı oyuncu yazılabiliyor. Fenerbahçe'de Hollanda U21 takımında oynayan Ferdi Kadıoğlu henüz A Milli Takım seçimini yapmadı ve yerli statüsünde oynamaya devam ediyor

Lemos

Tisserand

Zanka

Novak

Luiz Gustavo

Jose Sosa

Dirar

Garry Rodrigues

Perotti

Mame Thiam

Enner Valencia

Samatta

Papiss Cisse

Pelkas

Kemal Ademi