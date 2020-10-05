Fenerbahçe'de kaç yabancı oyuncu var?

Fenerbahçe transferin son gününde Kemal Ademi, Dimitrios Pelkas ve Diego Perotti transferlerini açıkladı. Sarı-Lacivertli takımın kadrosunda böylece 15 yabancı oyuncu oldu. TFF listelerine 14 yabancı oyuncu yazılabiliyor

05 Ekim 2020, Pazartesi 19:43 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de kaç yabancı oyuncu var?

Fenerbahçe transferin son gününde Kemal Ademi, Pelkas ve Perotti transferlerini açıkladı. Sarı-Lacivertli takımın kadrosunda böylece 15 yabancı oyuncu oldu. TFF listelerine 14 yabancı oyuncu yazılabiliyor. Fenerbahçe'de Hollanda U21 takımında oynayan Ferdi Kadıoğlu henüz A Milli Takım seçimini yapmadı ve yerli statüsünde oynamaya devam ediyor

  • Lemos
  • Tisserand
  • Zanka
  • Novak
  • Luiz Gustavo
  • Jose Sosa
  • Dirar
  • Garry Rodrigues
  • Perotti
  • Mame Thiam
  • Enner Valencia
  • Samatta
  • Papiss Cisse
  • Pelkas
  • Kemal Ademi

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