Fenerbahçe'de kaç yabancı oyuncu var?
Fenerbahçe transferin son gününde Kemal Ademi, Dimitrios Pelkas ve Diego Perotti transferlerini açıkladı. Sarı-Lacivertli takımın kadrosunda böylece 15 yabancı oyuncu oldu. TFF listelerine 14 yabancı oyuncu yazılabiliyor
Fenerbahçe transferin son gününde Kemal Ademi, Pelkas ve Perotti transferlerini açıkladı. Sarı-Lacivertli takımın kadrosunda böylece 15 yabancı oyuncu oldu. TFF listelerine 14 yabancı oyuncu yazılabiliyor. Fenerbahçe'de Hollanda U21 takımında oynayan Ferdi Kadıoğlu henüz A Milli Takım seçimini yapmadı ve yerli statüsünde oynamaya devam ediyor
- Lemos
- Tisserand
- Zanka
- Novak
- Luiz Gustavo
- Jose Sosa
- Dirar
- Garry Rodrigues
- Perotti
- Mame Thiam
- Enner Valencia
- Samatta
- Papiss Cisse
- Pelkas
- Kemal Ademi