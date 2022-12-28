Joshua King bu sezon tam form tutmuşken yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalmıştı. Tecrübeli oyuncu, Dünya Kupası için lige verilen arada sahalara döndü, hazırlık maçlarındaki performansıyla alkış aldı. King, İstanbulspor ile oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde de 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştı. Norveçli hücum oyuncusu, 2-0 kaybedilen Trabzonspor maçında fazla etkili olamasa da harika bir şutunda direğe takıldı. Dün yine ilk 11’de sahaya çıkan Joshua King, Hatayspor savunmasını en çok zorlayan isim oldu. King, 20. dakikada Rossi’nin kullandığı kornerde harika yükseldi ve şık bir kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. Yıldız futbolcu, ligdeki gol sayısını 3’e yükseltti.

17’de 16 isabet

30 yaşındaki futbolcu, 74 dakika sahada kalırken attığı golün dışında 2 isabetli şut daha çekti. Toplamda 29 kez topla buluşan King, 17 pas denemesinin 16’sında isabet sağladı ve iyi bir maç çıkarttı.





İlgili Haberler Michy Batshuayi'nin Joshua King ve Serdar Dursun mutluluğu



