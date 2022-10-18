Spor Toto Süper Lig ’in 11. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’da Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. MKE Ankaragücü maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken; diğer futbolcular ise sahada koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. İdman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Joshua King ve Willian Arao bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürürken; Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ve Emre Mor günü tedavi programlarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek

İSTANBUL (İHA)