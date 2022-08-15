Fenerbahçe 'de sezon başında kadroya katılan 30 yaşındaki Norveçli golcü Joshua King kariyerindeki ilk Fenerbahçe golünü attı.

Ferdi Kadıoğlu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Joshua King takımını 1-0 öne geçirirken aynı zamanda Fenerbahçe kariyerindeki ilk Süper Lig golünü kaydetti.

King gol sevincini ise asker selamı yaparak yaşadı...

Ümraniyespor maçında 74 dakika oyunda kalan Norveçli oyuncu etkili olamamıştı. 30 yaşındaki golcü futbolcu Dynamo Kiev maçlarında da 63'er dakika sahada kalmış ancak gol ya da asist yapamamıştı.

Fenerbahçe Joshua King'i sezon başında Watford'tan transfer etmiş ve 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.



