Sarı-Lacivertliler, lige Ümraniye ile Kadıköy’de 3-3 berabere kalarak şok bir başlangıç yapmıştı. Jorge Jesus’un öğrencileri sezonun ilk galibiyetini Kasımpaşa deplasmanında farklı skorla aldı. Fenerbahçe ’de birçok isim yıldızlaştı. Geceye damgasını vuran isim Enner Valencia oldu. Ekvadorlu yıldız önce Hasan Emre’nin arkasına sarkarak kendisine yapılan faul sonrası rakibinin kırmızı kart görmesini sağladı. Tecrübeli oyuncu 2 defa ağları sarsarken, Emre Mor’a da çok güzel bir asist yaptı.

Norveçli perdeyi açtı

Kanarya’da dünkü galibiyet herkes için moral olurken en çok sevinen isimlerden biri Joshua King oldu. Norveçli oyuncu, geldiğinden beri performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. King, 8. dakikada Ferdi’nin pasında kaleci Ertuğrul’dan sıyrılıp perdeyi açarken, Fenerbahçe formasıyla ilk golüne imza atmış oldu. Ardından Valencia’nın ikinci sayısındapozisyonu hazırladı.

Emre Mor boş geçmedi

Sarı-Lacivertli ekipte Emre Mor da dünün en iyilerinden biriydi. Başarılı oyuncu, topu her ayağına aldığında Kasımpaşalı oyunculara zor anlar yaşattı. Emre, sık sık savunmasına da yardıma geldi, ikili mücadelelerde etkili oldu. Emre, güzel oyununu 45. dakikada attığı golle süsledi. 25 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe formasıyla bu sezon ikinci kez ağları sarstı.

"Rakipler için tehdit olacağız"

Sarı-Lacivertli forma altında ilk golünü Kasımpaşa’ya atan Joshua King, iddialı konuştu. Norveçli oyuncu, “Geçen hafta hayal kırıklığı yaşamıştık. Kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı. Bazen rakibin 10 kişi kalması sizin ritminizi düşürebilir ama bizim için böyle olmadı” dedi. King, “Türkiye Ligi dışarıdan küçümseniyor ama zorlu bir lig. İleri uçta harika oyuncularımız var. Rakipler için tehdit olacağız” diye konuştu.