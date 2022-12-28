Fenerbahçe , Süper Lig 'in 16. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. 32 puana ulaşan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Sarı Lacivertliler'de Joshua King, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Maçı 1 golle tamamlayan Norveçli forvet, "İyi bir cevap vermemiz gerekiyordu. Özellikle son maçtan sonra bu cevabı göstermemiz gerekiyordu." dedi ve ekledi:

'Böyle devam etmemiz gerekiyor'

"Bana göre de bunu en iyi şekilde ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. İyi bir şekilde galibiyeti aldık. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Tek maç üzerinden değerlendirmemek gerekiyor, lig uzun bir maraton. Buna göre çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Şimdi bir sonraki maç için çalışıp, hazır olacağız."

'Şanslıyım ki etrafımda kaliteli oyuncular var'

"Bana göre kim oynarsa oynasın; bu Michy Batshuayi olabilir, Serdar Dursun olabilir. Kimle oynarsam oynayayım, keza Enner Valencia bugün sakattı. Biz beraber çalışıyoruz, beraber oynayarak rakip takım oyuncularına zorluk yaratmaya çalışıyoruz. Bugün de gollerimizi attık, Serdar Dursun da attı. Onun için de çok memnunum. Santraforlar için goller atmak güzel ve önemli. Bu şekilde santraforlar özgüven kazanabilir. Şanslıyım ki etrafımda kaliteli oyuncular var. Onlarla beraber oynuyorum. Fenerbahçe’de oynadığım oyundan sahadaki arkadaşlarımla keyif alıyorum."





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