Süper Lig ’in 5. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesinde Sarı Lacivertliler'in Norveçli forveti Joshua King, attığı golle ligde gol sayısını 2’ye çıkarttı.
Ligde 3 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu ilk golünü ikinci haftada Kasımpaşa mücadelesinde kaydederken, 5. haftada oynanan Kayserispor maçının 50. dakikasında ceza sahası yayı üzerinde yaptığı düzgün vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi.
Müsabakanın 68. dakikasında yerini Diego Rossi’ye bırakan King’i taraftarlar, alkış ve tezahüratlarla saha kenarına uğurladı.