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Fenerbahçe'de Joshua King, gol sayısını 2'ye çıkardı

Fenerbahçe’nin Norveçli golcüsü Joshua King, Sarı Lacivertli formayla 2. golünü Kayserispor karşısında attı.

03 Eylül 2022, Cumartesi 23:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Joshua King, gol sayısını 2'ye çıkardı

  Süper Lig ’in 5. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesinde Sarı Lacivertliler'in Norveçli forveti Joshua King, attığı golle ligde gol sayısını 2’ye çıkarttı.

Ligde 3 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu ilk golünü ikinci haftada Kasımpaşa mücadelesinde kaydederken, 5. haftada oynanan Kayserispor maçının 50. dakikasında ceza sahası yayı üzerinde yaptığı düzgün vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi.

Müsabakanın 68. dakikasında yerini Diego Rossi’ye bırakan King’i taraftarlar, alkış ve tezahüratlarla saha kenarına uğurladı.

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